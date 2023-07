Basket, Antetokounmpo operato: Mondiale con la Grecia a rischio

Il fuoriclasse dei Milwaukee Bucks e della nazionale greca Giannis Antetokounmpo è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Lo ha fatto sapere la sua franchigia Nba, e ora è in dubbio la partecipazione delo stesso Antetokounmpo ai Mondiali di questa estate in Asia. "Ha subito un intervento di routine al ginocchio sinistro, ed è andato bene", ha detto il suo nuovo allenatore ai Bucks, Adrian Griffin, che ha aggiunto di sperare di trovare il suo giocatore pronto per il periodo di allenamenti precampionato dei Bucks, in programma a settembre.

Antetokounmpo, mondiale a rischio

I Mondiali di basket 2023 si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. Citando una fonte NBA, il media americano The Athletic ha messo in dubbio la partecipazione del "Greek Freak" ("Greek Monster") ai Mondiali, citando un'operazione per "rimuovere frammenti di cartilagine dal ginocchio sinistro". Antetokounmpo, due volte MVP, è il leader della nazionale greca, che nel torneo iridato giocherà nel gruppo C con Nuova Zelanda, Giordania e Stati Uniti. Il 28enne Giannis nell'ultimo Eurobasket è stato il capocannoniere del torneo, con una media di 29,3 punti a partita fino all'eliminazione della sua squadra agli ottavi contro la Repubblica Ceca.