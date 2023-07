Basket, nuovo colpo per la Dinamo Sassari: arriva Gombauld

Nuovo colpo per la Dinamo Sassari in vista della nuova stagione di basket: il club sassarese annuncia di aver firmato il centro francese Stéphane Gombauld. Il general manager Federico Pasquini, di concerto con coach Piero Bucchi, mette a segno il blitz sotto le plance, assicurandosi le prestazioni del cestista classe 1997 con passaporto anche della Guadalupe, nell'ultima stagione a Nancy dopo aver disputato un campionato nella ABA league. Gombauld è stato inserito a 15 anni negli atleti francesi di maggior interesse nazionale firmando per l'Asvel e poi costruendosi a step la propria carriera. Tanta gavetta da giovanissimo in A2 francese (Saint Clermond - Lille e Chartres), l'esplosione a Blois poi ha dominato nel campionato serbo prima di ritornare in patria.