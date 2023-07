Basket, Virtus Bologna: rinnovo per Abass fino al 2024

La Virtus Pallacanestro Bologna ha reso noto di "aver raggiunto un accordo per il prolungamento contrattuale fino al 2024 con Awudu Abass". "Abi con la canotta bianconera ha vinto uno scudetto, l'EuroCup e due Supercoppe Italiane", ha precisato il club emiliano. "Per me questo è l'inizio di una seconda vita cestistica", ha dichiarato l'ala virtussina pochi giorni dopo la vittoria casalinga ai danni del Baskonia, quando venne nominato MVP del match, dimostrando a tutti di essersi lasciato definitivamente il doppio infortunio alle spalle. "Carattere, grinta, determinazione e voglia di non darsi mai per vinto, sono queste le qualità dimostrate da Abi nella sua avventura bianconera, quando il 29 gennaio, dopo un anno e mezzo di stop, per 6' ritorna in campo nella vittoria casalinga con Verona", ha concluso la Virtus.