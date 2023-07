Cosa ci fanno Michael Jordan, Magic Johnson e Samuel Jackson a Capri VIDEO

Due leggende del basket planetario e una star del cinema internazionale hanno deciso di trascorrere le loro vacanze a Capri e a cena "Da Paolino" ne è uscito fuori un siparietto esilarante immortalato sui social dai presenti e ricondiviso dall'ex play dei Lakers sui propri profili social.

Capri, la festa con Jordan, Johnson e Jackson

Si perchè Magic Johnson è un habitué di Capri e ama trascorrere un paio di giorni della sue vacanze sull'isola in compagnia della moglie Cookie. Anche Michael Jordan in passato è stato avvistato sull'isola azzurra e insieme a loro, quest'anno, si è aggiunto anche l'attore Samuel L. Jackson. Dopo la cena il trio è stato sommerso dall'affetto di musicisti e camerieri che hanno voluto intonare insieme al trio stellare una canzone simbolo del nostro Paese: "Nel blu dipinto di blu" di Modugno. Una serata indimenticabile con i presenti che non si sono potuti sottrarre al famoso ritornello, amato anche in terra statunitense, cantando insieme: "Vooooolare".