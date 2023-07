Spagnolo e Procida, nuova linfa per l'Italbasket di Pozzecco

Niente Paolo Banchero ma anche niente Darius Thompson e in generale nessun passaportato. È questa la nota più evidente nella lista dei 16 convocati dell'ItalBasket per il training camp di Folgaria, propedeutico all'avventura Mondiale nelle Filippine. Le scelte del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco sono state dunque dettate anche dall'impossibilità di puntare su Thompson che, pur avendo sposato una brindisina, non ha ancora il passaporto italiano: «Le pratiche burocratiche – ha spiegato Poz – non sono ancora completate. A fine mese poi Thompson diventerà padre e dunque non sarebbe comunque potuto essere disponibile per la prima parte del raduno. È fondamentale per me, per il mio staff e per i ragazzi lavorare fin dal primo giorno con la certezza di avere tutti a completa disposizione per il Mondiale». Ci sono altri assenti, entrambi sotto canestro, che fanno rumore se non altro per la lunga militanza azzurra nel curriculum: Paul Biligha e Amedeo Tessitori, ai quali è stata evitata la spada di Damocle del possibile taglio proprio per rispetto verso quello che hanno dato con la Nazionale. Il reparto lunghi dunque vede abbassare l'età media con gli innesti di Guglielmo Caruso, reduce da un'ottima stagione a Varese e nuovo acquisto dell'Olimpia Milano, e di Mouhamet Diouf, da poco trasferitosi a Lugo in Spagna e che, proprio in terra iberica, ha giocato ed evidentemente convinto con il Green Team azzurro, ovvero una sorta di nazionale sperimentale guidata dall'assistente Edoardo Casalone. Peraltro allo stato attuale Diouf appare molto più avanti di Caruso nelle preferenze di Pozzecco. Altro escluso, rispetto ad Eurobasket dello scorso settembre, è Tommaso Baldasso in un reparto playmaker molto affollato.