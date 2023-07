Ricci e il progetto Italia: "Un regalo a Datome"

Estate, tempo di vacanze? Non per Giampaolo Ricci , ala grande dell' Olimpia Milano che dopo tre scudetti consecutivi (il primo con la Virtus Bologna ) trova sempre nuovi stimoli in azzurro.

«È vero, durante la bella stagione non riesco mai a riposarmi - ammette Pippo, uno dei beniamini del pubblico - L'ultima volta che ho potuto ritagliare del tempo per me e la famiglia è stata nel 2019, quando fui l'ultimo taglio prima dei Mondiali in Cina. Ma in fondo in nome della Nazionale si rinuncia volentieri, col sorriso, perché la canotta azzurra è la cosa più bella. E da quella esclusione ho maturato tante estati con addosso quella divisa, aspetto che rende particolare il mio percorso».

Sarà l'ultima volta da giocatore di Gigi Datome.

«A pensarci è stranissimo, non credo di riuscire ad immaginarmelo in una veste diversa ossia con la polo dello staff addosso al posto di canotta e pantaloncini. Con lui ho passato due anni bellissimi a Milano, è un grande campione ma ancor di più una persona speciale fuori dal campo. Tutti noi vogliamo godere al massimo di questa sua ultima estate da giocatore. E magari fargli un regalo alla fine, dandogli una certa soddisfazione».



Anche lei come Datome è impegnato in progetti di solidarietà fuori dal campo.

«Da meno di un anno ho avviato un progetto in Tanzania, si tratta della costruzione di una scuola di ciclo secondario nell'area di Kisaki. Il basket mi ha dato tanto ed io cerco di restituire qualcosa alla società, aiutando chi ha avuto meno dalla vita. Lo studio è importante per emanciparsi, per avere un futuro. Il progetto avanza, un mattone alla volta, avvicinando tante persone e tanti amici, gente che ci vuole aiutare concretamente».

A proposito di studio, lei fa parte della minoranza di cestisti laureati.

«Non è stato facile, il basket risucchia energie. Ma è una questione di organizzazione, di ritagliare del tempo per studiare, ad esempio rinunciando ad un'ora di televisione o di cinema alla sera per dedicarla ai libri. Devo ringraziare i miei genitori che mi hanno trasmesso il valore dell'importanza dello studio, anche come alternativa alla vita da atleta. Ho spronato anche tanti altri giocatori a proseguire la carriera scolastica perché è solo una questione di volontà. Poi io non sono un secchione e ho altri ritmi, ma chiunque volendo ce la può fare».



Preolimpico in Serbia, Tokyo, gli Europei. Ora i Mondiali. Obiettivi?

«Arriviamo da un paio di estati esaltanti, con un grande bagaglio di entusiasmo. Affronteremo la World Cup con tanta voglia di far bene. Sarebbe bello arrivare a medaglia, ricordo ancora l'esempio dell'argento olimpico di Atene 2004, ma se si vuol realizzare i propri sogni non ci si deve limitare alle parole. Come detto sarebbe bello fare un regalo a Datome, dagli un'ultima grande soddisfazione. Ma allo stesso tempo è importante per noi restare assieme e continuare a giocare con lo stesso spirito, ovvero divertendoci».

Ripensate mai a quel finale di partita contro la Francia?

«Da quella partita abbiamo ricavato solo indicazioni positive: abbiamo giocato a viso aperto contro la miglior Nazionale europea del momento e da lì ripartiamo. Sì, il risultato fa ancora male, siamo consapevoli di ciò che è avvenuto, ma sappiamo che se difendiamo duro, se giochiamo assieme, se siamo tutti coinvolti possiamo farcela contro chiunque. Dipende da noi».