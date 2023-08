Basket, il Dream Team batte la Spagna 98-88

Gli Usa guidati da Steve Kerr hanno vinto per 98-88, ripetendo le buone prestazioni delle recenti sfide contro la Slovenia e il Portorico. Contro gli uomini allenati da Scariolo è stato un altro buon test, quindi, per la squadra a stelle e strisce in vista dei Mondiali, in scena dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, nelle Filippine e in Indonesia.

Usa-Spagna, la cronaca

Nonostante la buona partenza della Spagna, gli States alzano i ritmi nel secondo quarto grazie alla prestazione di Brunson che porta il Dream Team a +10 a metà gara. Il terzo quarto è stato molto equilibrato, chiuso sempre in vantaggio dagli States 73-72. Gli americani mettono il turbo nell'ultimo quarto dove è ancora il solito Brunson a dettare il ritmo, seguito da Jackson, Bridges, Edwards e Ingram.