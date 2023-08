Tonino Zorzi, il maestro del bello: il ritratto del Paron

Tonino Zorzi partendo da Gorizia ha indicato la via della pallacanestro all’Italia. Una via originale, bellissima da vedere e giocare. Si chiamava Antonio ma per tutti era Tonino e poi era diventato Paron . Privilegio nelle sue terre. Fateci caso, come Nereo Rocco. I suoi allievi faticavano a dargli del tu. Un maestro di basket legato ai fondamentali, alla tecnica individuale, alle letture. Alla responsabilità. Tonino Zorzi segnava e tanto, capocannoniere di Serie A nel 1954/55, con 527 punti, poi protagonista nel primo scudetto di Varese, nel 1961. E a Varese era arrivato perché aveva preso una testata in amichevole, così giocatori e società erano andati continuamente in ospedale per convincerlo. In azzurro 22 presenze, debuttando a 18 anni. In A 215 presenze totali e 3.948 punti . Molti dicono non avesse un carattere facile, ma come tutti i maestri nell’animo, aveva un cuore grande. diceva quello che pensava. E da allenatore non aveva cambiato la filosfia del giocatore, l’aveva sublimata. Principale importatore dagli States del passing game, il gioco di passaggi. Una gioia per noi che impazziamo nel vedere un “backdoor”. Amava il gioco «lineare, di passaggi, contropiede, ricerca del canestro facile». Già. Ha centrato vittorie storiche, a Venezia per 12 stagioni in più periodi. Ha diffuso il verbo. A Napoli ha portato la storica Coppa delle Coppe 1970. Nessuno ha seduto in panca per 1073 partite di A come lui. Ha segnato la strada in tanti club, come alla Viola Reggio Calabria, a Pavia. Eppure non ha mai potuto allenare un grande club. Cecità altrui. Forse la sua carriera sarebbe girata se la Reyer avesse conquistato la Coppa Korac ceduta in finale, rimontata di 9 punti nell’ultimo minuto e mezzo da Badalona nel 1981, a Barcellona. Battuta al supplementare anche per un fallo non dato. Poi da senior assistant, ha contribuito in modo visibile alle parabole di Boniciolli ad Avellino (Coppa Italia e terzo posto), Virtus (Eurochallenge), poi di Vitucci ad Avellino. Ed è stato assistente di Gamba nell’Italia, per esempio nell’argento europeo ‘91.

Gli allievi del Paron

Parlano i suoi allievi. A cominciare da Ettore Messina, cui Zorzi suggerì di lasciare il campo per dedicarsi alla panchina. Perché il paron riconosceva e stimolava il talento. «Tonino Zorzi da allenatore ha lasciato un’impronta precisa, di attenzione ai fondamentali, al gioco senza palla alle letture offensive piuttosto che all’esecuzione di schemi. Il suo passing game, il backdoor, un modo di giocare che ha portato avanti per decenni, in ere diverse, sempre con grande attenzione ai fondamentali, ai miglioramenti individuali. Non è un caso che oggi ci sia tanta attenzione su di lui. Ma fa un po’ malinconia che non abbia ricevuta altrettanta in carriera. Non ha mai vinto un premio di miglior allenatore per dire. Era un po’ burbero, spesso salutava con un “ciao mona” e poi cominciava a dirti le cose e magari ti dava un buffetto».

Il ruolo di senior assistant

Matteo Boniciolli, ha inventato in Italia il ruolo di senior assistant per il Paron: «Gli ho sempre dato del lei, per quanto il nostro fosse un rapporto intimo. Non era una persona dal carattere facile, ma cestisticamente un genio. Nominato allenatore-gm ad Avellino avevo bisogno di un interlocutore in società e ho sempre cercato di avere a fianco uno migliore di me. Agli Europei giovanili di Gorizia, dove giocava Datome e gli chiesi di fare il senior assistant. Accettò, era già fermo, come dimenticato. Cominciammo male ad Avellino e dopo 3 4 gare, i dirigenti dopo una sconfitta in casa ci dissero che la squadra doveva passare a Tonino e che io sarei rientrato dopo. Zorzi replicò con serena fermezza: “Mi ha portato qui Matteo, me ne vado anche io”. Così restammo e prendemmo a vincere. Alla Virtus fu Sabatini a chiedermi se lo volevo nello staff. Zorzi è un padre della patria, un membro della costituente del basket».

La lunga malattia

Frank Vitucci ha sentito il paron durante la malattia: «Domenica scorsa, tra noi parlavamo sempre in dialetto. Mi ha chiesto che squadra avessi fatto a Treviso: “ma tu sei bravo, farai bene”. Gli devo molto, mi ha fatto diventare professionista e ha sempre creduto in me. Ho avuto la fortuna di averlo come senior assistant a ruoli invertiti. Credo di dovergli molto anche dal punto di vista cestistico, il suo passing game era geniale, avveniristico, faceva parte di quella classe di allenatori, molto curiosa, esploratrice. Bello vedere le sue squadra. Ha lanciato e a fatto migliorare tanti giocatori. Un esempio Brusamarello playmaker titolare a 20 in A. L’unico rammarico che aveva, ma un gran club. La sua squadra più forte la Reyer di Dalipagic e Haywood che perse la finale di Korac. Una cosa che gli segnò la carriera. A 87 anni voleva ancora andare in palestra. La sua parola chiave era “improve”. Sarebbe morto volentieri in palestra». Invece è morto ieri nella sua Gorizia, era ricoverato da tempo, seguito dal figlio Maurizio.