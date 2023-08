Basket, Spagnolo novità d’Italia: “Al Mondiale mostrerò cosa so fare”

Matteo Spagnolo fotografa dall’aereo, poi dall’hotel, dal campo a Shenzen, è tutto nuovo del resto per la vera novità dell’Italia che fa stropicciare gli occhi. «Non ero mai stato in Cina eppoi il mondo è diverso, è bello girarlo. Sto scoprendo altre usanze, altri tipi di cibo». Matteo, 20enne con la maturità di chi ha lasciato Brindisi a 13 anni per inseguire il sogno e poi a 15 è volato al Real a Madrid. La maturità di un ventenne audolto per cui il ct Pozzecco, scherzando nello strepitoso podcast di Melli&Datome ha detto che gli affiderebbe la figlia.