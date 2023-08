Mondiali, Pozzecco: "E' più complicata di quello che pensavamo"

Il ct azzurro ha dichiarato: "Dobbiamo in percentuale vedere più quello che facciamo noi stessi ed essere consapevoli che, rispetto a quando c'è stato il sorteggio ed eravamo tutti contenti. E' più complicata di quello che pensavamo. Non sapevamo per esempio che Towns potesse giocare con la Repubblica Dominicana, che è anche una squadra allenata estremamente bene, che gioca, ha consapevolezza e fisicità".

Pozzecco: "Ai ragazzi dico sempre la verità"

Gianmarco Pozzecco sa bene quali siano le insidie che nasconde la seconda gara dei Mondiali di basket, con gli azzurri attesi domani in campo dai dominicani della stella dei Timberwolves. Ieri, intanto, la vittoria all'esordio con l'Angola, più sofferta del previsto, col ct azzurro che ha ammesso di non aver trasmesso la giusta tranquillità ai suoi. "Troppo severo con me stesso? Ai ragazzi dico sempre la verità - commenta a Sky - Dico poche cose ma chiare, non è detto che siano giuste o sbagliate ma sono la verità". Del resto Pozzecco cerca di creare un ambiente gioioso, sereno perchè "questi ragazzi hanno un grande senso di responsabilità in tutto quello che fanno, sono connessi, hanno un'innata disciplina, un senso del dovere che li porta, quando scendono in campo, a fare il loro lavoro in modo coeso".