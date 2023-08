Italia, missione compiuta: Filippine battute, avanti ai Mondiali

Fontecchio con 14 punti a referto è stato il miglior realizzato del match per gli azzurri mentre il top scorer filippino è stato Clarkson con 23 punti. Nella seconda fase gli Azzurri se la vedranno con Serbia e probabilmente con Porto Rico.

Italia-Filippine, la partita

Italia attenta e convincente scava il solco nel secondo periodo con un parziale di 28-16, nel terzo parziale controlla senza mai dare la possibilità ai padroni di casa di avvicinarsi troppo nel punteggio e provare un tentativi di rimonta, poi nel quarto allenta la morsa e concede alle Filippine di riportarsi sotto evitando però fatali scivoloni. Italia e Filippine sono tornate ad affrontarsi quattro anni dopo e sempre ad un Mondiale. In Cina, a Foshan, finì 108-62 con 17 punti a testa per Datome e Della Valle e 16 per Gallinari.