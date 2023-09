Basket, Pozzecco in lacrime: il messaggio del ct Italia al mondo intero

L' Italia torna tra le prime otto al mondo dopo 25 anni dall'ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi Datome (11 punti con 3/5 da tre) che con Melli (7 e 12 rimbalzi) e Fontecchio (12 con 12 rimbalzi) è stato tra i protagonisti di questo fantastico successo su Porto Rico . Visibilmente emozionato nel post partita il ct Pozzecco , scoppiato in lacrime ai microfoni di Sky Sport: “È stata una partita tremenda. Abbiamo rischiato e alzato l'asticella. Siamo tra le prime otto del mondo, imbucati alla festa. Questi ragazzi sono capaci di tutti. Dedico questo traguardo alla mia famiglia”.

“Ma non parliamo di me. Dedichiamo questa partita a Matteo Spagnolo e alla sua famiglia per la perdita del nonno materno. Sono cose che a voi sembreranno esagerate ma a cui io do il valore giusto. Stamattina gli ho scritto un messaggio - ha proseguito il Poz alla Rai dopo la vittoria su Porto Rico - L'unico a crederci era il papà di Gigi perché è l'unico che conosce suo figlio e ai tifosi. Neanche i miei pensavano di arrivare fin qui”.

Pozzecco e le guerre puniche

“Per ottenere una cosa del genere devi rischiare, noi abbiamo rischiato parlando di noi stessi come se fossimo quelli che potevano arrivare in fondo. Percepiamo la nazione dietro di noi, penso sia una delle pagine più belle della nostra pallacanestro. Ai Mondiali noi a parte quando c'erano ancora le guerre puniche non abbiamo mai avuto la minima chance di poter sperare - ha aggiunto - Nello sport la cosa che devi garantire per viverla con un minimo di gratificazione è quella di poter competere, e questi ragazzi possono combattere con chiunque. Una dedica? Ho una figlia di sei mesi che non vedo da un paio di mesi, poi mia moglie e la mia famiglia”.