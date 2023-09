Basket, Usa fuori dal Mondiale! Impresa Germania, finale con la Serbia

In finale sarà Germania contro Serbia : ai Mondiali di basket la nazionale tedesca ha sorprendentemente eliminato quella statunitense col punteggio di 113 a 111. I tedeschi se la vedranno domenica, nella capitale delle Filippine, contro Bogdanovich & co alle 14.40 italiane. Per il Team Usa sconfitta dolorosa: domenica sfida al Canada , alle 10.30, ma solo per il bronzo.

Gara perfetta quella dei tedeschi, che tengono botta nei primi due periodi e poi alzano il livello nel terzo, presentandosi col massimo vantaggio (94-84) nell'ultimo quarto. Qui gli Usa, che ai quarti di finale avevano eliminato l'Italbasket, reagiscono, si rifanno sotto ma non basta, andando a sbattere contro Andreas Obst (24 punti), Daniel Theis (21 punti) e Franz Wagner (22 punti). Nel quintetto di coach Kerr, invece, 23 punti per Anthony Edwards, 21 per Austin Reaves e 17 per Mikal Bridges. La Germania vola dunque alla sua prima finale iridata, sicura di migliorare il bronzo dell'era Nowitzki (2002): è la quinta volta che a contendersi il titolo saranno due nazionali europee, l'ultima nel 2006 quando si affrontarono Spagna e Grecia. Il Mondiale, invece, è ancora amaro per gli Stati Uniti dopo il settimo posto di quattro anni fa in Cina.

Serbia Canada 95-86, la cronaca

Nella prima semifinale, la compagine serba ha battuto nettamente il Canada per 95-86 dominando in lungo e in largo. Il solito Bogdan Bogdanovich trascina la Serbia alla finale con 23 punti e 3/4 dalla lunga distanza, 16 i punti di Ognjen Dobric come quelli di Nikola Milutinov con 10 rimbalzi. Al Canada non bastano i 23 punti di R.J. Barrett, 16 quelli di Dillon Brooks. Deludente la prova della stella canadese Shai Gilgeous-Alexander autore di 15 punti con 9 assist, ma di fatto mai in grado di dare una svolta alla gara. La qualificazione della Serbia alla finale rende ancora più importante l'impresa dell'Italia, capace di battere Bogdanovich e compagni nella seconda fase. Per la Serbia è la seconda finale Mondiale nelle ultime tre edizioni del torneo, con la sconfitta nel 2014 in finale contro gli Usa.