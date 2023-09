Datome, è l'ultima: Italia in campo per onorarlo. Addio Gigi, ci mancherai

Non si può non guardare l’Italia stamattina alle 10.45. La finale per il settimo posto non sarà magari stimolante da un punto di vista agonistico. Ma accendere il televisore e/o connettersi (Rai Sport, Sky Sport Uno, Now, DAZN, c’è l’imbarazzo della scelta), è un modo per ringraziare Gigi Datome e imprimersi le ultime magie di uno dei migliori italiani di sempre, un campione di tecnica, comportamento, umanità.

E anche cultura. Esempio perfetto. Gigi ha dimostrato in questa lunga carriera che si può vincere (tutto, eccetto purtroppo in Nazionale), senza esibire comportamenti particolari, con eleganza e compostezza, ma grande durezza in campo. E voglia di migliorare. Curando interessi extracampo, anche in questo esemplare. Le letture al punto da tenere un blog, la chitarra, al punto da essere invitato a suonare con Patti Smith una canzone,in questo ultimo mese anche come comunicatore, attraverso uno strepitoso podcast davvero interessante e rivelatore, con l’amico Nic Melli, sulla Nazionale.

L'ultima partita di Datome

L’ultima partita, così, ha voluto lui nonostante fosse reduce dal premio di miglior giocatore delle finali scudetto con Milano, è in Nazionale, quella maglia che per lui è stata missione ogni estate che il fisico glielo ha permesso (cioè praticamente sempre). è la numero 203, addirittura 323 contando le giovanili in 21 stagioni. o 21 estati fatte di gioie e delusioni, sempre con una dedizione commovente e una professionalità esemplare. Capitano dalla stagione 2013, Gigi ha preso parte a due edizioni del Mondiale (2019 e 2023) e a sei edizioni dell’EuroBasket (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022) attraversando le ere di cinque Commissari Tecnici: Recalcati, con cui ha esordito nel 2007, Pianigiani, Messina, Sacchetti e Pozzecco.

A onorarlo anche Luka Doncic, il fenomeno della Slovenia. Nella penultima, in assenza di Fontecchio, Datome ha messo un ventello e poi ha detto. «Voglio soltanto finire bene, nel miglior modo possibile, per le facce che mostreremo». Ci commuoveremo, grazie Gigi. Ci mancherai appena uscito dal campo.