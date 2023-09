Germania nella storia del basket: primo trionfo Mondiale, Serbia ko

MANILA (Filippine) - Tironfo storico per la Germania che conquista la sua prima Coppa del Mondo battendo in finale la Serbia per 83-77. I tedeschi salgono sul tetto del mondo per la prima volta nella loro storia e dopo aver eliminato in semifinale gli Stati Uniti. Un successo memorabile per gli uomini di Herbert che stendono la nazionale serba di Pesic nonostante un tentativo di rimonta nel finale guidato da un super Avramovic.

Ritmi subito elevatissimi con le due squadre che si rispondono punto a punto. Bogdanovic da una parte, Schroder dall'altra, intensità al massimo e all'intervallo lungo è perfetta parità sul 47-47. Al ritorno sul parquet la nazionale tedesca sposta l'inerzia della gara a proprio favore: Franz e Moritz Wagner guidano l'offensiva, Bonga sale in cattedra in difesa e all'inizio dell'ultimo quarto è +12 per gli uomini di Herbert.

Avramovic non basta, Germania campione del Mondo

Avramovic prova a suonare la carica per la Serbia e prendendo in mano l'intero quintetto ricuce fino al -4 a 5' dal termine. La Germania riesce a tirarsi fuori dai guai con l'esperienza di Voigtmann che dall'arco rimette il vantaggio sul +7, gli attacchi si bloccano e a 2' dalla fine è 76-69. Avramovic è l'ultimo a mollare e con due possessi accorcia sul -3 costringendo gli avversari al timeout.

Schroder fa 1 su 2 dalla lunetta per il 79-75, dall'altra parte Guduric risponde con un 2 su 2 che riduce ulteriormente il distacco, ma è la guardia dei Lakers a penetrare per rimettere la Germania sul +4 a 21" dalla sirena. La Serbia gestisce male un prezioso possesso con una pessima decisione di Guduric ed è costretta a riportare in lunetta Schroder che questa volta ottiene il massimo dalla linea della carità e l'83-77 finale che permette ai tedeschi di salire sul tetto del mondo per la prima volta nella storia.