Scariolo cacciato dalla Virtus Bologna, la ricostruzione: cosa è successo

Alle 10.56 il comunicato della separazione da Don Sergio. Causa scatenante, o meglio ultima goccia di un rapporto ormai consunto, in cui le parti sembrava aspettassero, la conferenza stampa di avvio stagione in cui il coach ha manifestato con franchezza le sue opinioni, certo non tali da ipotizzare un licenziamento per giusta causa. Ma il patron Zanetti non ha gradito per nulla le considerazioni sulla squadra costruita dopo un taglio del budget.

Le frasi di Scariolo che hanno fatto infuriare Zanetti

In particolare la risposta alla domanda sugli obiettivi stagionali: "Una domanda per la società, che mi ha consegnato la squadra e io la ricevo con molta voglia come sempre di renderla competitiva e corale, una squadra che si sacrifica e lavora l’uno per l’altro. Va dato merito alla società di aver fatto il possibile in base ai mezzi a disposizione, ora tocca a noi in campo di fare il meglio di cui siamo capaci". Il giudizio sul gruppo un’altra frase che ha indispettito: "Non c’è nessun dubbio che la qualità offensiva naturale sia minore rispetto allo scorso anno mentre il potenziale difensivo sia più alto, se ci sarà la volontà che in questi primi giorni ho rilevato fin da subito. La maggior parte di questi giocatori non ha mai avuto un ruolo prioritario nelle rispettive squadre, qualcuno di loro lo ha avuto in un passato remoto, molti devono fare un passo avanti a livello di personalità... Le partite si decidono spesso nei quarti periodi, una delle soluzioni era dare molto la palla nelle mani di Milos, ora sarà necessario trovare buoni tiri da azioni collettive, ma sarà opportuno che a giochi rotti qualche giocatore faccia un passo avanti". Rispetto alla scorsa stagione manca un esterno che crei vantaggi. L’ultima goccia su Iffe Lundberg fuori squadra: "È una decisione della società che in questo momento ha la assoluta priorità naturalmente, vediamo quale sarà l’evoluzione. Iffe, devo dire, si sta allenando con grande serietà e professionalità, come del resto ha sempre fatto. Non conta chi prenda esternamente la decisione, conta la linea scelta su cui essere compatti e omogenei, dopo le valutazioni interne".