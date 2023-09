Basket, Datome riceve il premio alla carriera negli LBA Awards 2023

MILANO - Serata di gala e premi per il basket italiano all'Armani/Silos dove sono stati assegnati gli LBA Awards 2023 e, al tempo stesso, celebrati alcuni dei giocatori che hanno scritto la storia recente del campionato. Notte speciale per Gigi Datome che dopo il recente addio al basket ocn l'ultima partita da capitano della Nazionale ha ricevuto un premio speciale alla carriera.

Un omaggio dovuto ad un simbolo cestistico italiano che insieme a Peppe Poeta, Stefano Mancinelli, Giacomo De Vecchi, David Moss e Micheal Bramos ha accolto il riconoscimento della Lega. Il premio di mvp è andato a Colbey Ross (anche 'rivelazione dell'anno'), mentre quello di miglior italiano a Marco Belinelli (a cui è stato assegnato anche il riconoscimento come sesto uomo dell'anno); il miglior giovane a Matteo Spagnolo, il miglior difensore a John Petrucelli, il giocatore più migliorato a Ousmane Diop. Marco Ramondino (Tortona) invece è stato votato come miglior allenatore, Michael Arcieri (Varese) come miglior dirigente.

Supercoppa, antipasto del campionato

"Negli ultimi due anni - racconta il presidente di Lega Basket Umberto Gandini - abbiamo abbracciato un nuovo modo di raccontare il nostro sport per allargare il pubblico di riferimento, raggiungere i più giovani ed essere sempre più trasversali. I numeri ci danno ragione e per questo continueremo a lavorare in questa direzione". Il campionato, che avrà il proprio antipasto sabato e domenica con la Supercoppa al PalaLeonessa - semifinali tra Milano e Bologna e tra Tortona e Brescia -, sarà trasmesso da DAZN. "Rappresenta uno dei fiori all'occhiello della nostra proposta editoriale - evidenzia il CEO Stefano Azzi -. Non vediamo l'ora di coinvolgere sempre più appassionati e contribuire ad accrescere la popolarità di un prodotto di altissimo livello".