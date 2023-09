Supercoppa Basket, si va in campo a cantieri aperti

Milano e Virtus, Virtus e Milano: il basket italiano riparte nel segno delle due grandi rivali di questi anni. Esattamente si ricomincia da dove era finita, con lo scudetto conquistato dall’Olimpia su Bologna bianconera. Saranno EA7 Emporio Armani e Segafredo a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione, la semifinale di Supercoppa .

Per quanto sia ancora di fatto precampionato, per quanto siano due squadre lontanissime dalla loro forma migliore e per quanto i nuovi debbano ancora integrarsi, è pur sempre la prima di una serie di gare che promette di essere anche quest'anno lunghissima, da un minimo di cinque a un massimo di sedici (se le due si dovessero sfidare nei playoff italiani e di Eurolega oltre che in Coppa Italia).

Supercoppa le parole di Banchi

In più nel calderone c'è anche la prima uscita della Virtus targata Luca Banchi, al posto di comando dopo l'esonero di Sergio Scariolo. «Noi dovremo presentarci con un organico competitivo e preparato pur nella straordinarietà della situazione, con pochi allenamenti al completo alle spalle ma con la volontà di regalare subito una prestazione soddisfacente ai nostri tifosi - le parole del ct della Lettonia alla vigilia - Per noi è stato un precampionato all’insegna dei cambiamenti ma ora vogliamo essere pronti per questa prima uscita, giocando una pallacanestro convincente grazie anche all’entusiasmo che questo gruppo sembra avere e con il desiderio di essere protagonisti». Il turnover per i bolognesi pare già cosa fatta: Dobric infortunato, Lundberg reintegrato ma indietro rispetto ai compagni, Menalo settimo italiano.