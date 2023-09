Supercoppa alla Virtus, il messaggio potente della nuova Bologna di Banchi

A dire il vero la serenità già s’è vista in campo, da parte di una squadra che soprattutto in chi già c’era (con l’aggiunta di Dunston la cui barba bianca certifica l’esperienza) si trova a meraviglia, sa dove colpire e come coprire in difesa. Sa soprattutto come si giocano e vincono queste gare. Certo, la Segafredo è ancora cantiere, peraltro da immaginare, ma il patron Zanetti alza le due Supercoppa (dopo il primo hurrà femminile di sabato) e assiste a uno show che è un atto di forza e un messaggio alle avversarie. Brescia è annientata, annichilita in casa propria.

Banchi ringrazia Scariolo

Il maestro Banchi spiega all’allievo Magro (suo storico assistente), anche se la frase semplicistica è respinta dal ct di Lettonia. «Ringrazio Scariolo, che ha grandissimo merito nelle prestazioni messe in campo e nel risultato, io ho cercato solo di non fermare il flusso». E però: la Virtus impone subito il ritmo, per andare in contropiede, trova Cordinier versione microonda (8 dei primi 11 sono suoi). Dunston tiene Bilan e porta blocchi che sono macigni. E il tiro da tre entra che è una favola: 6 nei primi 1’. Sul 27-10 partita già indirizzata. Ma il vero show è nel terzo periodo, segnato da un 27-0 che di solito si può vedere in partite giovanili per il 76-43.