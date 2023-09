Basket in tv: la Serie A sta per iniziare su Dazn

MILANO – La nuova stagione di Lega Basket Serie A sta per ripartire e da quest’anno i tifosi potranno seguire tutte le emozioni della pallacanestro su DAZN. Il tip off è in programma sabato 30 settembre con l’anticipo che vedrà sfidarsi Dolomiti Energia Trentino e Vanoli Basket Cremona, in campo alle 20:30; la stagione dei trenta volte campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano inizia con una sfida casalinga al Mediolanum Forum alle 18:15 contro la NutriBullet Treviso Basket, mentre la Virtus Segafredo Bologna esordirà in trasferta contro la Givova Scafati Basket alle 19:30. Alla telecronaca, confermata una squadra d’eccellenza che vede l’ingresso in DAZN di Andrea Trinchieri come esperto di basket e presenza fissa durante tutta la stagione di Serie A Unipolsai 2023/2024 per il commento tecnico. Il coach, che per DAZN ha già seguito le telecronache della FIBA World Cup 2023 e della Frecciarossa Supercoppa, commenta: «Da questa stagione tutto il basket é su DAZN e allora ho pensato bene di “trasferirmi” anch’io! Raccontare le partite, le storie, quello che si vede e quello che non si vede in campo mi stimola molto e cercherò di farlo nel modo più naturale e diretto possibile. È come se allenassi durante la partita con e per gli spettatori».