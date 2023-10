Achille Polonara ha un tumore ai testicoli: la nota della Virtus Bologna

Sarà operato domani il giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale, Achille Polonara: lo comunica, in una nota, la squadra bolognese che parla di "una neoplasia testicolare" che ha colpito l'atleta. Questo quanto apparso sul sito ufficiale delle V Nere: "La Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell'operazione verranno comunicati i tempi di recupero. ACHI - conclude la nota - siamo tutti con te!".

Polonara nell'ultima partita

Nella vittoria della Segafredo ai danni di Varese nella seconda giornata di Serie A, Polonara è partito in quintetto, segnando 10 punti in 22 minuti, sfiorando la doppia doppia visto che si è fermato a 9 rimbalzi conquistati. Nella giornata odierna la comunicazione dell'intervento chirurgico per la rimozione della noplasia testicolare.