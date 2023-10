Samuel Dilas è morto a 24 anni: lutto nel mondo del basket

Lutto nel mondo del basket. Samuel Dilas, giocatore della Lumezzane, è morto all'interno dell'ospedale di Brescia dove era ricoverato in seguito ad un malore accusato nella giornata di venerdì. Nelle ultime settimane il 24enne centro della formazione che milita in Serie B era stato ricoverato per una polmonite che ne aveva compromesso le presenze in campionato, dove in questa stagione aveva disputato una sola gara.