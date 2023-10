È morto Cescutti, basket in lutto: l’ex azzurro travolto da un’auto

Ad Udine, in un tragico incidente automobilistico è morto Nino Cescutti, 84 anni, ex azzurro e due volte campione d’Italia. È stato investito da un'auto mentre camminava sotto una forte pioggia. Inutili i soccorsi dei sanitari. Lo comunica la Federbasket in una nota. "Alla famiglia Cescutti vanno il commosso abbraccio e le sentite condoglianze del presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana", si legge nel comunicato della Fip.