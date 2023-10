Pozzecco nuovo coach dell’Asvel: è ufficiale. Resterà anche ct dell'Italia

Ora è ufficiale: Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore dell'Asvel Lyon-Villeurbanne. Il 51enne tecnico goriziano rimarrà comunque alla guida della Nazionale e nella sua nuova avventura in Francia sarà seguita dallo storico assistente Edoardo Casalone. L'Italia nel destino per il Poz, che farà il proprio esordio sulla sua nuova panchina in Eurolega contro la Virtus Bologna venerdì alle 20 a L'Astroballe di Lione. Nelle prime otto partite di campionato, l'Asvel ha totalizzato cinque vittorie e tre sconfitte e attualmente occupa il settimo posto. Domenica alle 19 il debutto in campionato contro lo Strasburgo.