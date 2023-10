LeBron James, outfit Louis Vuitton esclusivo per esordio NBA: quanto vale

Look degno di un re per LeBron James per la partita di apertura dei Los Angeles Lakers contro i Denver Nuggets alla Ball Arena. La stella dei gialloviola, 19 volte All-Star, ha scelto per il suo outfit la celebre maison francese di valigeria e alta moda Louis Vuitton .

LeBron James in stile Louis Vuitton

LeBron ha indossato un outfit composto da una giacca senza colletto in tweed damoflage chic da 5mila dollari e pantaloni da 1.250 dollari, a cui si aggiungono le scarpe derby a scacchi LV da 1.220 dollari. Non solo: l'iconica Speedy che James porta a tracolla vale 11mila dollari, mentre la valigetta 24 ore ha un valore di 9mila dollari. Un look esclusivo (da quasi 28mila dollari), non solo per i costi ma anche perché i tanti che vorranno comprare i capi indossati dal campione, dovranno aspettare ancora un bel po': le vendite in pre-ordine inizieranno la prima settimana di dicembre.