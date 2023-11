“Datome ambasciatore dell’Italia”: l’annuncio di Petrucci

Presidente Petrucci, le sue sensazioni dopo il sorteggio del Preolimpico a Porto Rico? Non è andata affatto male, vero?

«Il sorteggio può essere buono. Ma poi sono poi tutti gironi difficili, pensate a quanto è successo all’Argentina. Il viaggio sarà lungo, però come ha detto giustamente il ct Pozzecco, bisognerà vedere in quale situazioni si presenteranno i nostri giocatori e gli avversari. Ci siamo conquistati la possibilità, ce la giocheremo fino in fondo. Speriamo di godercelo».



Lei ha concesso il part time a Pozzecco per Villeurbanne. Scelta giusta.

«Io invece sono sempre stato contrario. Ma è come quando un calciatore non vuole restare in una società. Pozzecco voleva fare esperienza in Eurolega, sono contento per lui e lo sento quasi ogni giorno. È un trascinatore, auguro che abbia fortuna e i primi risultati sono positivi».