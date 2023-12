Basket, le buone notizie per il futuro dell’Italia

È stata una settimana di buone notizie. E non soltanto perché la Virtus Bologna è seconda in Eurolega e Milano ha preso a vincere e ha ritrovato perlomeno carattere di cemento e difesa più accettabile. Le buone notizie sono in chiave azzurra. Nell’immediato futuro riguardano Simone Fontecchio, Danilo Gallinari e magari Nico Mannion . Fonte è diventato protagonista negli Utah Jazz, al punto che i social della franchigia mettono post in lingua italiana per lui. Simone ha saputo aspettare e farsi trovare pronto quando ha avuto spazio per infortuni altrui Sta sorprendendo coach Hardy anche per la difesa.

Che non fosse un semplice tiratore noi lo sapevamo. Nelle ultime gare ha giocato non meno di 23 minuti, in tre delle ultime 5 ha piazzato 25, 15 e 19 punti. È in scadenza di contratto, merita una chance importante. Il Gallo ha ribadito invece la sua disponibilità a giocare il Preolimpico, mentre attende di conoscere la sua prossima destinazione, perché pare evidente che non finirà la stagione a Washington.

La situazione di Mannion, colpo Galbiati

Nico Mannion infine è sul mercato. E siccome è fuori dalle rotazioni a Vitoria, è una lieta novella. Sarebbe migliore se davvero andasse al Villeurbanne perché coach Pozzecco potrebbe rigeneralo, conoscendolo bene. Ma le buona notizie sono anche in prospettiva. Per esempio sono ottime le scelte dei ct delle giovanili. Avere recuperato Paolo Galbiati per la Under 20 è un gran colpo. Marco Sodini merita la chiamata alla Under 18 per le sue caratteristiche tecniche e umane. Eppoi si dà continuità con Mangone alla Under 17 che giocherà i Mondiali 2024 e con Nocera per la Under 15. Buffo (U16) ha prodotto tanti giocatori a Venezia. Scelte che rendono l’idea di un progetto in atto. C’è stata la ratifica del Consiglio Fip del nuovo ruolo di Gigi Datome, team manager azzurro: auguriamo al movimento che sia solo l’inizio dell’avventura da dirigente di Gigi. Per finire, l’Italia intende candidarsi a ospitare i Mondiali 2031, un girone se non anche la fase finale. Dipende dalla volontà di governo. Se ospitare grandi eventi spinge il turismo e la nostra economia, il tennis dimostra che fa bene pure in termini di risultati e praticanti.