Italbasket, i due sogni olimpici e le ambizioni mondiali

Da Portorico a Lille . Da Debrecen a Istanbul , passando per Leon e Irapuato. Il 2024 delle nazionali azzurre di basket abbraccerà tutto il mondo a caccia di risultati, medaglie e soddisfazioni. Occhi puntati in primo luogo sulla Nazionale A maschile che dal 2 al 7 luglio sarà impegnata a San Juan di Portorico cercando il pass per i Giochi Olimpici : avversarie del gironcino Bahrain e i padroni di casa (molto probabilmente anche con Alvarado, play-guardia Nba dei New Orleans Pelicans), poi sulla strada dei ragazzi di Gianmarco Pozzecco il Messico e soprattutto la Lituania che presumibilmente sarà la squadra con cui ci giocheremo l'accesso al torneo ai cinque cerchi. E potrebbero esserci i lunghi Nba Valanciunas e Domantas Sabonis ... In terra di Francia si comincerà il 26 luglio a Lille - lì dove si è disputata la fase finale di Eurobasket 2015 - poi per la fase ad eliminazione tutti a Parigi Bercy con finale in programma l'11 agosto. Non soltanto obiettivo Giochi, però: l'Italia maschile sarà impegnata anche nelle gare di qualificazione all' Europeo 2025 . L'esordio sarà il 22 febbraio a Pesaro contro la Turchia per il debutto da team manager di Gigi Datome (biglietti già in vendita sul circuito Vivaticket), tre giorni dopo trasferta in Ungheria a Szombathely , il 22 e il 25 novembre doppia sfida all'Islanda con sedi ancora da definire. Come sempre saranno occasioni utili per allargare il gruppo dando spazio a volti nuovi che emergeranno in primo luogo dal campionato, oppure per concedere altre chance a chi è uscito dal giro azzurro. A febbraio l'Eurolega si fermerà e dunque, quantomeno in teoria, ci sarà la possibilità di schierare gli organici migliori.

La Nazionale femminile e l'Italia 3x3

L'anno che sta arrivando sarà invece diverso per la femminile: non raggiunta la qualificazione al preolimpico, le azzurre di coach Andrea Capobianco torneranno in campo per gare ufficiali il 7 e il 10 novembre rispettivamente contro Repubblica Ceca e in Grecia per le qualificazioni ad Euro 2025. Qualificazione peraltro già sicura, visto che un girone del torneo continentale si disputerà al PalaDozza di Bologna. Per ora non sono previste altre sfide ma non è da escludere che si organizzino amichevoli a giugno, anche in questo caso soprattutto per testare forze fresche. A Debrecen, invece, l’Italia 3x3 cercherà a maggio il secondo pass olimpico di fila nel torneo di qualificazione: in palio 3 posti con 16 squadre impegnate. Accedere ai Giochi significherà essere impegnate dal 30 luglio al 5 agosto nella a dir poco suggestiva cornice di Place de la Concorde.

Le nazionali giovanili

Sarà un 2024 particolarmente intenso per le attività delle nazionali giovanili. Sarà interessante, tra le altre cose, scoprire come i vari coach gestiranno le convocazioni dal momento che ci sono giocatori e giocatrici che possono in teoria essere schierati in più nazionali under. Riflettori accesi soprattutto sulle due Under 17 che saranno impegnate nei rispettivi Mondiali: la maschile, con coach Giuseppe Mangone vice campione d'Europa a livello U16, giocherà dal 29 giugno al 7 luglio a Istanbul; la femminile, guidata in panchina da Giovanni Lucchesi e terza la scorsa estate all'Europeo U16, sarà di scena dal 13 al 21 luglio a Leon e Irapuato in Messico.

Israele, Turchia e Belgio saranno le avversarie dell'U20 maschile - con neo ct l'allenatore di Trento Paolo Galbiati - nel girone nell'Europeo di Heraklion (Grecia) dall'8 al 16 luglio. A Nis, in Serbia, di scena dal 22 al 30 luglio l'U18 inizialmente contro Grecia, Danimarca e Spagna. Ultima under maschile a scendere in campo l'U16 a Skopje (Macedonia del Nord) contro Turchia, Slovenia e Montenegro. Per quanto riguarda le giovanili femminili, aprirà le danze l’U18 dall’1 al 9 luglio a Konya (Turchia) nel girone contro Lituania, Belgio e Portogallo. Poi toccherà all’U20 dal 29 luglio al 6 agosto in Lituania con Lettonia, Turchia e Belgio come prime rivali. Infine l’U16, che dall’11 al 19 agosto a Izmir (Turchia) sfiderà inizialmente Polonia, Croazia e Israele. Per le U15 in programma il classico appuntamento con il Torneo dell’Amicizia, ancora da definire sia per le date che per le sedi.