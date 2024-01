Il basket degli sponsor, delle storie, di Gallinari e il futuro

C’è stato un tempo, rigorosamente in bianconero in cui il nobile ciclismo e la giovane pallacanestro, per primi immaginavano a realizzavano l’idea che lo sport fosse uno straordinario veicolo promozionale. Lo sponsor sulla maglie componeva un tutt’uno con la squadra o il campione. Coppi e la Bianchi, poi Gimondi e Salvarani, Merckx e la Faema. E nel basket Varese era Ignis e Milano Simmenthal. Non avevi bisogno di pronunciare il nome delle città. Tempo in bianconero come la tv, marchi che diventavano famosi anche attraverso Carosello, un collage di storie a uso pubbicitario.

Lì è cominciato a cambiare lo sport, a diventare professionale e poi professionistico. Che certi nomi vogliano tornare oggi è bello non soltanto per il mercato e lo sport, ma perché permettono di raccontare la Storia, farla conoscere ai giovani. A metà campo in un intervallo hanno fatto un quiz su quei tempi. Ebbene, i concorrenti (non è colpa loro) non sapevano quale fosse la coppia di Usa che vinse la prima storica Coppa Campioni per l’Italia. con la Simmenthal Milano. Bill Bradley e Skip Thoren. Eppure Milano onora la storia, passeggiando per la sede trovi non solo immagini, ma reperti e referti, coppe e tappe importanti scritte sui gradini. Forse è il momento che i musei e ricordi vadano incontro ai giovani, con un documentario e magari una sede online.

Pozzecco attaccato da una ex leggenda Nba

Gallinari a Detroit

C’è stato un tempo in cui Danilo Gallinari era sulla bocca di tutti, una stella, un uomo chiave anche nella Nba. Adesso il Gallo è stato ceduto da Washington alla derelitta Detroit. La peggiore squadra Nba. C’è il fratello Federico che lavora nella franchigia, ma Danilo sarà liberato e potrà accasarsi in un team da playoff per provare a vincere. Detto della sua inenarrabile sfortuna, peggiore di quella che sta fermando il tennista Berrettini, Gallinari merita un palcoscenico importante e sarebbe bello se questo fosse con l’Italia al Preolimpico. Magari con Darius Thompson che in settimana l’ha spiegata alla Virtus. Intanto l’Eurolega sta consumando le due big. Il campionato è più avvincente che mai. E la Coppa Italia si avvicina, ci sarà da divertirsi e sorprendersi, magari. Alla Inalpi Arena. Perché lo sponsor muove lo sport.