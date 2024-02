Italbasket: Ungheria ko, Pozzecco vola grazie a Tessitori e Bortolani

Seconda uscita e seconda vittoria per l'Italia nell'EuroBasket 2025 Qualifiers. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno vinto a Szombathely, contro l'Ungheria, per 83-62, bissando la vittoria dell'esordio contro la Turchia, centrata a Pesar. Così il team italiano chiude imbattuto la prima finestra di qualificazione agli Europei: azzurri a punteggio pieno e in cima in solitaria nel Gruppo B anche grazie alla vittoria in extremis della Turchia sull'Islanda. I migliori marcatori di giornata sono stati Amedeo Tessitori e Giordano Bortolani, con 12 punti a testa. Career high per Bortolani, che ritocca gli 11 punti segnati nel 2021 in Russia contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a EuroBasket 2022. In doppia cifra anche Achille Polonara, a quota 10.