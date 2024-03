Armani cancellata in Europa: Milano, resta solo lo Scudetto

L’atavica mancanza di continuità unita per una sera anche a quella di mira al tiro condannano Milano a subire l’ennesima lezione europea. L’Olimpia crolla malamente sul campo del Baskonia Vitoria. I baschi dominano ben più dell’88-73 finale e infliggono all’Armani una delle sconfitte più dure e pesanti della stagione di Eurolega. Ai padroni di casa, guidati dallo stellare Howard, riesce davvero tutto in attacco mentre l’Olimpia, nonostante il rientro di Shields e Tonut, è modesta davanti e peggiore in difesa.

Milano-Baskonia, la partita

Il primo timeout del match è quello di Ettore Messina quando in avvio di partita il Baskonia doppia l’Armani, ma qui l’Olimpia con i canestri di Shields ricuce e poi sorpassa con Napier. Howard infiamma la squadra di casa a suon di triple poi Costello firma il vantaggio in doppia cifra. La squadra di Ivanovic vola a +14, Milano vacilla perché oltre a sbagliare tanto in attacco (5-19 dalla distanza alla pausa lunga) l’EA7 in difesa concede di tutto e di più. Le accelerate di Napier riportano l’Olimpia alla singola cifra di scarto, poi è ancora il folletto milanese a griffare un 8-0 che obbliga il Baskonia a fermare la gara dopo 2’ di ripresa. L’EA7 sbaglia il 3 punti del potenziale -3 e i padroni di casa con Marinkovic ricacciano Milano ancora oltre la doppia cifra di scarto. L’ala serba guida il Baskonia al massimo vantaggio della gara aprendo il quarto finale con un’altra tripla, Moneke domina mentre Milano, nonostante Mirotic, molla completamente la sfida e probabilmente le residue speranze di qualificarsi al play in, perdendo l’ennesima partita di una stagione al di sotto delle aspettative. Un miracoloso decimo posto da play in non farebbe scattare la sufficienza senza playoff, ma allo stato attuale delle cose un traguardo del genere andrebbe al di là dei desideri del più speranzoso uomo Armani. Poche le aspettative in tal senso anche nelle parole di Ettore Messina: «Con questa sconfitta – spiega il tecnico milanese – siamo sostanzialmente fuori dalla corsa play in. È una brutta sconfitta. Con tutti i problemi che abbiamo avuto in questa stagione non siamo mai riusciti a fare “click” per accenderci, né abbiamo trovato la giusta continuità e siamo stati fragili quando abbiamo giocato fuori casa. Spero però di poter fare bene nelle prossime partite e ci prepareremo al meglio per i playoff italiani». Domenica l’Olimpia sarà ospite di Venezia.

VITORIA-MILANO 88-73

BASKONIA Miller-McIntyre 6 (3-4 0-2), Howard 26 (5-7 4-10), Marinkovic 13 (2-5 2-5), Sedekerskis 9 (4-6 0-3), Kotsar 6 (3-5); Costello 9 (3-4 da 3), Theodore (0-1), Moneke 19 (2-4 3-4), Raieste. Ne: Chiozza, Querejeta. All. Ivanovic

OLIMPIA EA7 ARMANI Napier 12 (1-2 2-10), Hall 9 (0-3 3-4), Shields 17 (4-5 3-10), Mirotic 21 (4-6 3-8), Melli 5 (2-4 0-1); Lo 2 (1-1 0-3), Tonut 1 (0-3), Hines (0-6), Voigtmann 4 (2-2), Flaccadori (0-1), Caruso 2. Ne: Bortolani. All. Messina

ARBITRI Boltauzer, Difallah, Peerandi

NOTE parziali: 19-18; 48-34; 69-55. Da 2: V 19-32; M 14-33. Da 3: V 12-28; M 11-36. Liberi: V 14-20; M 12-15. Rimbalzi: V 30 (8 of, Sedekerskis 7) ; M 33 (8 of, Mirotic 8). Assist: V 15 (Miller-McIntyre); M 17 (Melli 5). Perse: V 14 (Miller-McIntyre 6); M 8 (Napier 2). Recuperi: V 3; M 10 (Shields 3)