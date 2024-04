Gianni Petrucci, paura dopo un incidente stradale: non è in pericolo di vita

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci , ex presidente del Coni, è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato 6 aprile. Il 78enne era a bordo della sua Maserati con la moglie Raffaella. Dopo l'incidente, avvenuto lungo le strade di Valmontone, paese d’origine di Petrucci, quest'ultimo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Né lui né la moglie (che, invece, è stata portata al Policlinico Tor Vergata) sono in pericolo di vita.

Gianni Petrucci, la dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'auto guidata da Gianni Petrucci, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscita fuori strada finendo in un dirupo di 7-8 metri per cause ancora in corso di accertamento. L'auto ha urtato gli alberi presenti nell'area, ma non si è ribaltata. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

Come sta Gianni Petrucci

Giovanni Petrucci è "vigile e orientato". Nell'incidente d'auto ha riportato un "trauma toracico severo, ma le condizioni sono fortunatamente stabili". Petrucci dunque "non è in pericolo di vita, ma verrà comunque ricoverato in osservazione in rianimazione per monitorare la possibile evoluzione". Il presidente della Federbasket avrebbe riportato la frattura di due costole e sarebbero in corso accertamenti per una possibile lesione a una vertebra. La prognosi è al momento riservata.