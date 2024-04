Michael Jordan, quando sfasciò il canestro a Trieste: maglia all'asta

In vendita l'iconica maglia arancio-nera di Michael Jordan (con la quale disputò un'amichevole a Trieste nel 1985), che sarà venduta all'asta da Sotheby's al prezzo base di 420.000 dollari. Nell'estate del 1985, al termine della sua stagione da rookie con i Chicago Bulls in cui tenne 28.2 punti di media, il giocatore si dedicò a un tour europeo per promuovere le sue nuove scarpe Air Jordan 1.