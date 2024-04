Basket, Milano ritrova Hall per fermare Brescia

MILANO - Davanti al pubblico amico l’Olimpia Milano proverà a cancellare i sogni di Brescia, con l’Olimpia che oggi alle ore 18.15 sarà padrona di casa al Forum di Assago nel big match della penultima giornata di Lba. Le due squadre si dividono la testa della classifica insieme alla Virtus Bologna, ma è chiaro che lo scontro diretto di oggi andrà, con ogni probabilità, a eliminare almeno una delle due pretendenti alla vetta. Brescia, dopo una stagione superlativa con la vittoria nel match d’andata per 72-64, dovrà giocare la partita perfetta per battere una Milano che, dimenticate le amarezze dell’Eurolega, in campionato è reduce da cinque vittorie consecutive (11-2 il record milanese nel girone di ritorno). Ruolino di marcia che ha rilanciato le velleità d’alta classifica dell’Armani che, però, per sperare di confermarsi prima della classe, al termine della stagione regolare, avrà necessariamente bisogno non solo di vincere questa sera, ma che contemporaneamente la Virtus Bologna (con cui l’Olimpia è condizionata dagli scontri diretti a sfavore in questa stagione in campionato) le faccia almeno un regalo (perdendo stasera a Tortona, oppure nel prossimo turno in casa contro Trento, ma con Milano che dovrà vincere sia oggi sia la settimana prossima a Cremona).

Milano contro Brescia, super sfida

Dall’altra parte Brescia vuole continuare a stupire e la classifica attuale della Germani è lì a dimostrare l’ottimo lavoro fatto in questa stagione dalla squadra guidata da Alessandro Magro (quest’ultimo è avanti 4-3 nei confronti diretti con il dirimpettaio Ettore Messina). L’EA7 per provare a vincere avrà oggi una freccia in più al proprio arco, visto che per la partita contro Brescia rientrerà Devon Hall mentre saranno ancora ai box Nikola Mirotic e Maodo Lo. Un successo milanese ribaltando il -8 del match d’andata garantirebbe all’Armani almeno il secondo posto: «Brescia – commenta il viceallenatore milanese Mario Fioretti - in questo campionato è stata la squadra più regolare. In questi ultimi anni abbiamo sempre sofferto a esprimerci al meglio contro di loro. Dovremo essere bravi a proteggere l’area contro la loro fisicità mantenendo però la corretta pressione contro un pacchetto esterni di assoluto livello. In attacco, sarà fondamentale avere la lucidità necessaria per giocare con efficacia contro una delle difese più aggressive e al tempo stesso tattiche del campionato». Le probabilità che queste due squadre possano ritrovarsi a livello di semifinale playoff non è da escludere quindi sarà interessante capire chi si garantirà la miglior classifica e l’eventuale vantaggio del fattore campo nel caso di un incrocio in post season. «Pensare che alla penultima giornata la partita Milano-Brescia possa determinare il piazzamento della griglia playoff- commenta coach Alessandro Magro – è un attestato di quanto di buono ha fatto la nostra squadra fino a qui. Giocare contro Milano è sempre speciale, lo è ancor di più pensando al valore di questa partita. Semaj Christon e John Petrucelli sono in fase di recupero. Noi veniamo da una partita opaca a Cremona, dovremo fare meglio a Milano».