Garbajosa e gli scenari del basket europeo: la proposta di unire Champions ed Eurocup

È la sera della prima gara-5 dei quarti. In campo Venezia e Reggio Emilia (ore 20.45, tv DMax, canale 52, streaming Dazn) che hanno vinto ciascuna una gara in casa dell’altra . Si gioca al Taliercio e l’Umana ha ritrovato il Tucker dominante della stagione, decisivo per evitare l’eliminazione in gara-4. Proprio a Rayjon l’Umana ha fatto presentare la partita: «Gara 5 sarà una partita molto dura, Reggio Emilia è una squadra tosta e grintosa, che non molla. Noi in gara 4 abbiamo dimostrato chi siamo: una squadra che ha lavorato tanto durante l’anno e ha costruito una sua identità. Dobbiamo portare in campo l’inerzia positiva di questa partita, lottando su ogni pallone e giocando insieme. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi, sono fantastici e pure a Reggio ci hanno dato una grossa mano. Sarà importante l’apporto del pubblico per noi». La Reggiana ha già dimostrato di poter vincere sul difficile campo di Venezia. Bella sfida tra coach Spahija e Priftis.

Una gara-5 europea: le parole del presidente FIBA

Venezia e Reggiana sono interessate alle Coppe, la Reyer è presenza storica in Eurocup. E tal proposito è intervenuto Jorge Garbajosa intervistato in Spagna da As per celebrare il primo anno da presidente di Fiba Europe. L’ex grande campione e presidente federale spagnolo ha tracciato il suo bilancio e illustrato la proposta per il futuro su cui lavora al tavolo con Euroleague.«L’Europa è la forza che guida il basket nel mondo, lo dimostrano la finale al Mondiale per Nazioni, ma anche i grandi giocatori nella Nba. E io sono ottimista sulla questione delle coppe. Se riusciamo a unificare il secondo livello delle competizioni per club, in connessione con l’Eurolega e le leghe nazionali avremo fatto un bel salto. Malaga ha chiuso la stagione della Liga al comando perché ha giocato una competizione modello Champions, due grandi manifestazioni con calendari fitti sono privilegi per pochi. Bisogna creare un sistema che tenga in considerazione tutto per tenerlo assieme: Eurolega, seconda coppa, campionati nazionali». E dunque Garbajosa punta a mettere assieme Eurocup e Champions Fiba, di fatto cancellando Eurocup e tenendo una 3ª coppa certo meno forte della terza attuale, ma migliore della Fiba Europe giocata anche in questa stagione. Importante per Garba è tenere però legami di qualificazione e accesso tra una manifestazione e l’altra.