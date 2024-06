Flaccadori, tricolore con l’EA7 Emporio Armani Milano, ospite di "Dazn Got Game"

TORINO - Sarà Diego Flaccadori , reduce dalla conquista del primo Scudetto della sua carriera con l’EA7 Emporio Armani Milano, il nuovo ospite dell’ ultima puntata della stagione di "Dazn Got Game", il vodcast dedicato al mondo del basket condotto da Pierluigi Pardo e Matteo Gandini , disponibile oggi alle ore 14:30 sul canale Youtube di DAZN e, successivamente, anche su Spotify e sull'app di Dazn. I riflettori del nuovo episodio saranno puntati sull’ impresa dell’Olimpia che, in una sfida senza esclusione di colpi con la rivale Virtus Bologna, si è laureata Campione d’Italia, aggiudicandosi il suo terzo scudetto consecutivo durante le LBA Finals UnipolSai 2024 . In questa puntata speciale, non ci sarà solo il racconto del 31° titolo italiano della squadra di Coach Messina , ma anche quello di tutta la stagione appena passata, con le testimonianze di Michele Ruzzier , giocatore della Pallacanestro Trieste , e Valerio Antonini , Presidente della Trapani Shark , entrambe neopromosse nella massima serie del basket nazionale.

Flaccadori e la Nazionale



Non solo, durante l’episodio Flaccadori ripercorrerà anche la sua avventura in Nazionale: fresco di convocazione, infatti, il cestista seriatese esplorerà le sfide emozionanti che attendono l’Italbasket al torneo Preolimpico di San Juan, in programma dal 2 al 7 luglio, tappa cruciale per conquistare un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Terminate le qualificazioni, gli appassionati della pallacanestro potranno vivere lo spettacolo della rassegna iridata dei Giochi Olimpici – in programma dal 26 luglio all’11 agosto – sul canale tematico Eurosport dedicato al mondo della palla a spicchi, in arrivo su Dazn.