L’Italia di Pozzecco batte la Spagna: è una vittoria che alza l’autostima

Una botta di adrenalina e di autostima da portarsi fino a San Juan. L'ItalBasket batte la Spagna a Madrid con una prestazione convincente, orgogliosa, lucida e agonisticamente di alto profilo. I ragazzi di Pozzecco non tremano nei momenti in cui gli iberici provano a prendere in mano le redini del match e anzi fanno la voce grossa nel supplementare. L'assenza di Lorenzo Brown nel roster di Sergio Scariolo pesa, senza dubbio, soprattutto quando la Spagna deve ragionare per uscire dalla confusione; ma non toglie un grammo ai meriti di squadra degli azzurri, che tengono benissimo a rimbalzo e anche quando non corrono trovano comunque buoni tiri. L'introduzione alla partita è tutta dedicata a Marc Gasol , appena ritiratosi ma già con i galloni della leggenda addosso: la celebrazione e gli applausi del pubblico di Madrid per lui sono doverosi.

La vittoria dell'Italia

Ad aprire le danze è una tripla di Melli che guida il break azzurro in avvio di partita fino al 10-1 chiuso dal primo canestro dal campo iberico ad opera di Willy Hernangomez. Poi però il secondo quintetto non ha lo stesso approccio positivo, le triple non entrano e la Spagna inizia a macinare. Il risultato è che il margine di vantaggio azzurro si assottiglia sempre più fino alla tripla di Abrines che sul finire del primo tempo porta al primo vantaggio iberico del match. Nel secondo quarto anche un fallo tecnico fischiato a Pozzecco e uno a Melli. A inizio ripresa i padroni di casa mettono pressione trovando canestri ad alta percentuale e andando sul +9. Gli azzurri però sono bravi a rimanere concentrati e, pur con qualche palla persa banale, tengono botta e rientrano grazie ai tiri liberi e ad un paio di azioni molto ben eseguite. In difesa perdiamo troppo spesso un giro ma la Spagna non ne approfitta fino in fondo. Ricci e Mannion ci riportano a -1 in avvio di quarto periodo, Pajola difende per cinque, Polonara fa degli errori dietro ma rimedia alla grande in attacco.

Successo all'overtime

La Spagna non molla il bastone del comando e tiene la testa fino alla raffica di triple di Gallinari, Tonut e Spissu che portano le squadre alla parità a quota 70 ad un minuto dalla fine. Llull con un canestro pazzesco risponde ad un'altra tripla di Tonut e si va all'overtime. Gallinari e Spissu portano l'Italia sul +5 mentre Melli si prende un altro tecnico per simulazione e chiude la sua partita. A 30 secondi dalla fine sul +1 Spissu perde palla, sul possesso successivo Willy Hernangomez tira malissimo, Gallinari glaciale dalla lunetta chiude i conti.