Dazn e il grande basket: Eurolega ed Eurocup in app

TORINO - Dazn mette a segno un altro punto, riconfermando il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati del basket europeo, anche per la stagione 2024/25, della Turkish Airlines EuroLeague e della BKT EuroCup. EuroLega ed EuroCup, insieme al massimo campionato di pallacanestro in Italia, continueranno a essere uno dei fiori all’occhiello dell’offerta dedicata alla pallacanestro su Dazn e porteranno una programmazione di oltre 500 partite in app a tutti i fan del grande basket che sono già, con testa e cuore, proiettati per seguire i più forti cestiti in Europa nella più prestigiosa competizione europea di basket per club e nella seconda competizione di basket per club a livello europeo la prossima stagione.