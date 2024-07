Pozzecco confermato, guiderà l'Italbasket fino al 2025: l'annuncio

Gianmarco Pozzecco sarà il Commissario tecnico della Nazionale Senior maschile di basket anche per l’anno 2025 . Lo ha annunciato la Fip dopo il consiglio federale odierno a Roma continuando a dare fiducia al tecnico anche dopo la deludente spedizione preolimpica che non vedrà la Nazionale partecipare ai Giochi di Parigi . Gli Azzurri saranno impegnati a novembre 2024 e febbraio 2025 nella seconda e terza 'finestra' di qualificazione a EuroBasket 2025 e nell’estate prossima, in caso di qualificazione, affronteranno la rassegna continentale che si disputerà tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro.

I prossimi appuntamenti dell'Italbasket

Attualmente l’Italia è al comando della classifica del gruppo B con due vittorie in due partite contro Turchia e Ungheria. A novembre sono previste due gare contro l’Islanda (in trasferta il 22 novembre e in casa, con sede da definire, il 25 novembre). Chiusura il 20 febbraio in trasferta contro la Turchia e il 23 febbraio in casa contro gli ungheresi.