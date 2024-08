Datome, lutto in famiglia: addio al padre Sergio, il cordoglio dello sport

Grave lutto per Gigi Datome: è morto il padre Sergio, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della Federazione italiana pallacanestro, così come si legge sul sito della Fip. "Tutta l’Olimpia Milano, la sua proprietà, lo staff tecnico e dirigenziale, la squadra e tutta la tifoseria abbracciano forte Gigi Datome e la sua famiglia in questo momento di estremo dolore", con queste parole l'Olimpia Milano ha espresso con un comunicato pubblicato sul sito il cordoglio per la scomparsa di Sergio Datome.