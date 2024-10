“La Virtus Bologna ha dalla sua il talento individuale”

A caccia della prima vittoria in Eurolega , la Virtus è a Lione dove stasera (palla a due alle 20, diretta Sky Sport e Dazn) affronta l' Asvel . Coach Banchi avrà a disposizione tutti, fatta eccezione per Cacok : tornano nei 12 Clyburn e Polonara che hanno riposato con Pistoia . La Segafredo dovrà stare attenta ad una squadra atletica, fisica e che ha iniziato molto bene la stagione. Della sfida e non solo abbiamo chiesto lumi ad Edoardo Casalone , da un anno assistant coach dei francesi oltre che dell'Italia.

Le parole di Casalone

«È il segreto di Pulcinella che la Virtus sia una squadra estremamente organizzata e che gioca un'ottima pallacanestro. Anche in casa contro l'Efes ha dimostrato il suo valore. Tutto il mondo poi sa le caratteristiche di giocatori come Marco Belinelli, contro cui puoi far fatica a difendere per quanto tu possa aver preparato la partita; spesso sono le giocate di talento individuale che possono indirizzare le partite di Eurolega».

Però anche voi avete uno di talento ed esperienza mica da poco: Nando De Colo. «Sicuramente. Non c'è allenamento senza che tiri fuori dal cilindro una magia, un passaggio che vedono solo quelli come lui e come Milos Teodosic. Mi piacerebbe trovare lo stampino con cui sono stati fatti ma mi sa che è andato distrutto da qualche parte!».

Con Tarik Black e non solo avete aggiunto più fisicità. «Sì, nel reparto dei lunghi l'aggiunta dell'ex Reggio ha infoltito un reparto che era già pieno di centimetri e chili e poi c'è Neil Sako che è molto interessante. Anche nelle guardie siamo riusciti a trovare giocatori giovani come Maledon che hanno stazza. A Belgrado con il Maccabi abbiamo fatto una bella partita, ci è mancata un po' di esperienza nel finale e anche un pizzico di fortuna».

Come si affronta l'Eurolega

Come vive la stagione un club di Eurolega con tante gare e tanti viaggi? «Gli spostamenti influiscono nella preparazione, è inevitabile; a volte giocando tante partite in poco tempo diventa complicato riuscire ad essere sempre sul pezzo. In più nei campionati nazionali affronti squadre che si sono preparate tutta la settimana e che danno l'anima per batterti; in Francia inoltre sono tutte squadre atletiche e che corrono come matti».

Oggi la Francia ha una marea di giocatori giovani di qualità: che idea si è fatto dei motivi che hanno portato a questa abbondanza? «C'è innanzitutto ricchezza di talento naturale ma accanto a ciò ci sono investimenti importanti da parte dei club. All'Asvel abbiamo un'Academy dove i ragazzi crescono nelle migliori condizioni possibili, anche extra campo. Tanto per dare un'idea qui sono passati sia Wembanyama che Risacher (le ultime due prime scelte assolute al Draft NBA, ndr). E poi c'è l'interesse a far giocare i propri ragazzi, a dargli spazio e responsabilità, mi viene in mente l'esempio di Saint-Quentin che non ha avuto dubbi nel lanciare e confermare Nolan Traoré titolare a nemmeno 18 anni».

Con Pozzecco quante volte al giorno si sente? «Spessissimo! Ovviamente perché seguiamo i campionati e i giocatori in vista delle finestre, in primis quella di novembre con la doppia sfida all'Islanda. Ma poi c'è anche il rapporto personale che ci porta a sentirci da amici quali siamo».