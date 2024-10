Techfind Serie A2, Girone B – Sfida al vertice tra Mantova e Umbertide, ritorna il faccia a faccia tra Udine e Roseto

Saranno la Velcofin Interlocks Vicenza e la Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 17.30) ad aprire il sipario sul weekend cadetto. Il successo esterno nel turno precedente ha fatto scaldare i motori delle vicentine, le quali punteranno a regalare al proprio pubblico la prima vittoria casalinga della stagione. Le ferraresi hanno lottato e sfiorato i due punti sia contro Ancona sia contro Treviso, ottenendo però un nulla di fatto; la trasferta in territorio veneto dovrà riuscire a rendere concreto quanto di buono fatto nelle due uscite sopracitate.



Si proseguirà con il match tra Futurosa iVision Trieste e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18). Partenza sprint per le giuliane che hanno inanellato una serie di vittorie convincenti, per tanto andranno alla ricerca della terza di fila utile per rimanere saldamente in vetta alla classifica. La squadra di coach Sorgentone è dovuta capitolare di fronte a Ragusa, uscendone però a testa altissima; la trasferta di Trieste non sarà cosa facile, ma ci sono i presupposti per dare vita ad un grande spettacolo.



Due punti preziosi in palio nella partita che coinvolgerà Basket Girls Ancona e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Messa in archivio la gara contro Udine, per le marchigiane è tornato il momento di rendere il proprio palazzetto una tana invalicabile, cercando di fare due su due in casa per scalare le gerarchie in classifica. Inizio in salita invece per le altoatesine, ancora senza successi dopo due turni, ma che sfrutteranno l'uscita ad Ancona per togliere lo zero dalla casella vittorie e risalire la china.



Al 'Primo Carnera' torna il testa a testa tra W.Apu Delser Crich Udine e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 19). Quello che l'anno scorso era un duello al vertice della classifica, quest'anno vede le due rivali con un record speculare: 2-0 per le friulane e 0-2 per le abruzzesi. La squadra di coach Riga vuole continuare il suo percorso immacolato, trascinata da un gruppo solido che ha come obiettivo la promozione in Serie A1. Le 'pantere' non resteranno di certo a guardare e cercheranno subito di mettere il bastone tra le ruote alle avversarie, spinte dalla grande voglia di tornare in cima alla montagna.



Sfida per la supremazia del Girone B quella tra San Giorgio MantovAgricoltura e PF Umbertide (sabato, ore 19.30). La miglior difesa del girone vorrà fare una dichiarazione d'intenti verso le inseguitrici, portandosi a tre vittorie in altrettante giornate, sfruttando anche un calendario che rivedrà le mantovane impegnate in casa anche la prossima settimana. Coach Staccini e le sue ragazze, dal canto loro, hanno le carte in regola per essere la squadra rivelazione del campionato come ampiamente dimostrato dal punteggio pieno; uscire dal PalaSguaitzer con un'altra vittoria alzerebbe non di poco il loro status.



Il derby veneto tra Martina Treviso e Solmec Rhodigium (sabato, ore 20) infiammerà la serata. Il successo al fotofinish contro Vigarano ha regalato due punti fondamentali alle trevigiane, alle quali però servirà una prestazione autorevole per allungare la propria striscia di vittorie. Le rodigine non stanno brillando in attacco, tuttavia l'appetibilità di una sfida per la supremazia regionale potrebbe dare loro le motivazioni necessarie per sbloccarsi.



A chiudere il programma di giornata ci penseranno Passalacqua Ragusa e Bagalier FE.BA Civitanova (domenica, ore 18). Il miglior attacco del Girone B – il secondo della serie cadetta – non vuole fare prigionieri e di fronte ad un PalaMinardi in verde, le ragazze di coach Buzzanca proveranno a chiudere la pratica nel minor tempo possibile. Ad attendere la squadra marchigiana ci sarà una delle trasferte più insidiose della stagione, ma spinte dalla voglia di conquistare la prima vittoria in campionato, questo viaggio potrebbe riservare anche delle sorprese.