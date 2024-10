Techfind Serie A1 – Il big match Venezia-Geas sarà in diretta su Rai Sport. Schio e Campobasso vogliono rimanere imbattute

Apriranno il programma del weekend Autosped BCC G Derthona Basket e RMB Brixia Basket (sabato, ore 18, diretta FLIMA). L'impresa in rimonta sul parquet di Geas ha regalato la prima vittoria in campionato alle piemontesi, le quali dovranno regalare un successo al proprio pubblico per mostrare loro l'ambizione di questa stagione in A1. Anche le lombarde hanno vinto in extremis nell'ultimo turno, merito del 22-9 rifilato a Sassari nel quarto periodo, tuttavia servirà massima concentrazione per portare il proprio record in positivo e non scivolare in fondo alla classifica.



Al PalaZauli andrà in scena la sfida tra O.ME.P.S. Battipaglia e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Inizio in salita per le campane, ma le tre sconfitte consecutive non devono far arrendere le ragazze di coach Serventi che potranno provare a fare lo scalpo ad una delle compagini più in forma della Lega. Le molisane stanno viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, i tre successi in fila e la vetta della classifica condivisa con Schio però non dovranno essere un caso, perciò l'obiettivo sarà uscire da questa trasferta facendo quattro su quattro.



Un duello sempre interessante quello che coinvolgerà Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta FLIMA). La sconfitta sul parquet di Brescia è arrivata a causa di un blackout nel quarto periodo, le ragazze di coach Restivo saranno costrette ad evitare altre disattenzioni di questo genere se vorranno conquistare il secondo successo casalingo consecutivo. Ancora a secco di vittorie, le 'lupe' voleranno in Sardegna per spuntare la casellina verde, questo le aiuterebbe a risalire la china evitando un inizio di stagione non in linea a ciò che la compagine veneta ci ha da sempre abituato.



Match ai piani alti della classifica tra Famila Wuber Schio e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Una piazza esigente come il PalaRomare non si accontenterà del tre su tre con cui le scledensi hanno cominciato la stagione, perciò la missione per la squadra di coach Dikaioulakos sarà quella di inanellare l'ennesima striscia record della sua storia. Le ospiti hanno cominciato il campionato in maniera più che positiva e nonostante la trasferta complicata, l'occasione di agganciare proprio le 'orange' in classifica renderà la posta in palio ancor più ghiotta.



A chiudere la quarta giornata sarà il big match tra Umana Reyer Venezia e Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 20.45, diretta Rai Sport HD). Il doppio impegno sta mettendo a dura prova le lombarde che nelle prime tre giornate hanno ottenuto una sola vittoria; la sfida contro le orogranata avrà però un significato differente, conquistare due punti contro una corazzata di queste genere potrebbe rimettere la stagione su binari più consoni. Le campionesse d'Italia vorranno imporre il proprio ritmo a tutte le avversarie che si pareranno di fronte a loro; l'uscita al Taliercio verrà affrontata con la stessa meticolosità di sempre, una vittoria permetterebbe alle ragazze di coach Mazzon di rimanere imbattute dopo tre gare.