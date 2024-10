LeBron James e lo scorpione nella doccia dell'hotel: "Per fortuna..

Disavventura per LeBron James . Il celebre giocatore di basket ha vissuto un'esperienza raccapricciante durante la sua ultima trasferta in Arizona per la penultima amichevole pre-stagionale dei Lakers contro i Phoenix Suns . Mentre si trovava nel suo albergo, è stato sorpreso da uno scorpione velenoso nel bagno , proprio mentre stava terminando la doccia. L'animale è entrato nella stanza e si è diretto verso di lui, creando un momento di forte ansia e panico. LeBron ha deciso di condividere questa esperienza sui suoi social, pubblicando un video del pericoloso intruso.

LeBron James, la rivelazione sull'incontro inaspettato in hotel

Per fortuna, l'incontro con lo scorpione non si è trasformato in un incidente vero e proprio, tuttavia l'accaduto ha sicuramente lasciato il segno nella stella dei Lakers. Nonostante lo spavento, LeBron ha affrontato la situazione con il suo solito spirito, utilizzando l'episodio per intrattenere e aggiornare i suoi fan. "Lo scorpione ha cercato di raggiungermi mentre uscivo dalla doccia. Per fortuna, stavo camminando a testa bassa e l'ho visto muoversi. Benvenuto in Arizona", ha scritto LeBron sul suo account Instagram. Nelle case dell'Arizona è comune trovare tale tipologia di scorpione. Sebbene sia di piccole dimensioni (misura al massimo circa 5,2 centimetri di lunghezza), il suo veleno è mortale per l'uomo.