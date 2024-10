Milano e l'Eurolega chiamano Mannion. A Bologna Banchi traballa

Mentre echeggia ancora il rovescio di Milano da più 27 in Eurolega contro il pressing Zalgiris e il pesante zero su sei tra Eurolega ed Eurocup delle nostre, la Virtus e l’ Olimpia sembrano indossare i panni di Enid e Alfred Lambert. Intenti a correggere ogni deviazione dal giusto. I Lambert con i loro figli, le due società con staff e/o organici. Scomodare un’opera strepitosa, Le Correzioni di Jonathan Franzen, è forse troppo. E dove sia il giusto non è dato capirlo. Ma è già tempo di correggere, appunto, modificare. E non soltanto per i due club di riferimento. A Bologna è vox populi che Luca Banchi sia in bilico e Sasha Djordjevic sull’uscio. Quali responsabilità abbia Banchi, uno dei migliori coach, non è chiaro, lo scopriremo se il cambio avverrà. Perché poi è questione di budget, come per correggere l’organico.

Olimpia su Nico Mannion

Invece l’Olimpia è interessata a Nico Mannion. E che Nico sia attratto dall’Eurolega non è novità, il suo contratto aveva un buyout estivo (ora cresciuto) per la coppa. Di questo si tratta nelle telefonate tra club. Varese ancorata a zero e con una difesa quasi insistente deve cambiare. Alcuni Usa sbagliati, il settore lunghi troppo povero. Ma soprattutto se un giocatore vuole andare è difficile e controproducente tenerlo. Piaccia o meno, lo sport professionistico è un “players game”: sono i giocatori a scegliere dove andare. E siccome la regola vale ovunque, ci aspetteremo un trasferimento di Bortolani, che non vede quasi il campo a Milano. Già, gli agenti dovrebbero riflettere su dove mandare i loro assistiti.

Che opportunità per Mannion!

Non sarebbe, o sarà, Mannion a risolvere i problemi dell’Armani, né a evitare rovesci clamorosi come con i lituani. È piuttosto questione di personalità e come ha detto Messina, “responsabilità di tutti”, staff compreso, dunque. Forse si pensa che la qualità degli italiani sia poco incisiva, in Europa. O che playmaker veri latitino. Per Mannion e per la Nazionale può essere un’opportunità. E Varese con i soldi prenderebbe due Usa migliori. Ma a correggere pensano tutti. Magari Pistoia, dove la scorsa settimana il patron Ron Rowan ha mandato in campo il figlio, scavalcando coach Calabria. Calabria ieri non era in panchina, per influenza. Attendiamo sviluppi.