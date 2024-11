Nico Mannion e Milano. I casi Varese e Pistoia

È stata una settimana interessante. E non soltanto per il derby di Eurolega vinto da Milano e per il trasferimento di un importante azzurro come Nico Mannion nell’Armani per giocare l’Eurolega. E come detto due settimane fa, all’inizio della vicenda, non può esserci sorpresa, ormai la volontà dei giocatori fa il mercato. A dimostrazione che un nuovo giocatore - per quanto forte - però non potrà mai cambiare da solo il volto di una squadra ci ha pensato Trento travolgendo ciò che restava di Milano. Troppe assenze, ma comunque una squadra non può perdere di 34 punti senza provare a reagire, anche se mancano le energie. Ma questi sono ragionamenti, pensieri legati a un’idea passata di sport. Oggi le energie non vanno sprecate in inutili sforzi, visto quanto si gioca. Piuttosto viene da chiedersi chi siano i leader di Milano, o chi sia.