L’Italia di Pozzecco perde i pezzi: in Finlandia tra assenze per Eurolega e infortuni

È una Nazionale che perde i pezzi prima della partenza per Reykjavik , dove domani sera (palla a due ore 20.30, diretta Sky Sport Uno e Dazn) gli azzurri affronteranno l'Islanda nella terza gara del girone di qualificazione per EuroBasket 2025. Sull'aereo non sono saliti Davide Casarin , a causa di un trauma distorsivo occorsogli durante l’allenamento di ieri mattina, e Diego Flaccadori , che è stato autorizzato a tornare a disposizione di un'Olimpia Milano falcidiata a sua volta dagli infortuni. Il ct Pozzecco aveva già dovuto rinunciare ad un veterano come John Petrucelli (caviglia destra ko nella sfida di campionato a Trieste con la sua Trapani) e a una new entry come Saliou Niang (anche per lui caviglia malconcia dopo Pistoia-Trento).

Undici giocatori per Pozzecco

Il Poz avrà a disposizione 11 giocatori e con quelli andrà a caccia di una vittoria che avvicinerebbe l'Italia alla rassegna continentale. I veterani sono Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Michele Vitali, Luca Severini e Giordano Bortolani. Ci sono poi i ritorni come quelli di Nicola Akele e Davide Alviti, assenti da due anni e mezzo proprio da una doppia sfida con l'Islanda; o come quello di Davide Moretti, esordiente in Russia nel novembre 2020 e poi più chiamato in azzurro. E poi ci sono coloro che avranno la possibilità di indossare la canotta per la prima volta: Riccardo Rossato, Federico Poser e Grant Basile, che diventerà così italiano a tutti gli effetti per il nostro basket. Con un solo centro di ruolo, Tessitori, sarà inevitabilmente una squadra da corsa e da ritmo alto come del resto è anche l'Islanda. Gli Strákarnir Okkar (i nostri ragazzi) di coach Craig Pedersen hanno un'assenza pesante con cui fare i conti, Martin Hermansson dell'Alba Berlino, nettamente il miglior giocatore islandese al momento. È un’ItalBasket figlia degli infortuni sopracitati ma anche di un calendario che impedisce, come alle altre nazionali, di poter contare su tutti i giocatori impegnati in Eurolega. Non sarà così per la gara di ritorno lunedì a Reggio Emilia (palla a due ore 20.30, biglietti disponibili sul circuito Vivaticket): è previsto infatti l’inserimento di capitan Nicolò Melli, che sarà profeta in patria, oltre che di milanesi e virtussini e del giovanissimo Sarr del Barcellona. Mancherà invece Alessandro Pajola, che molto probabilmente resterà a Bologna per curarsi dagli acciacchi vari che lo affliggono.