Bologna, la Virtus malata cerca se stessa in una notte difficile

BOLOGNA - Questa è la notte della repubblica bianconera, per citare momenti ben più angoscianti. Più che su Zavoli, è meglio tuttavia virare verso Flaiano per inquadrare una Virtus così disastrata: situazione grave, ma non seria. Il presidente Massimo Zanetti l'altra sera a margine dell'ennesima sconfitta di Eurolega, la numero 12 su 14 partite, ha detto che la squadra è stata "fatta bene da Banchi, insieme ai vertici della società", e che non si è andati sul mercato "per non mortificare i giocatori". L'idea sarebbe stendere un velo pietoso, ma gran parte dei tifosi non pare d'accordo, almeno a leggere i social incendiari di questi giorni. Zanetti comunque dice che resterà a fare il presidente e non ci saranno problemi per l'aumento di capitale della settimana entrante. E allora spazio al campo. Aver beccato 37 punti nell'ultimo quarto dalla Stella Rossa, che non è nemmeno uno dei top team in circolazione, evidenzia come la Virtus sia malata nell'anima, oltre che nel corpo. Il lavoro che attende Dusko Ivanovic è enorme, auspicando per il club bolognese che non sia una fatica di Sisifo, quello condannato a spingere su un macigno che regolarmente tornava a valle. Oggi a Milano il tecnico legato a doppio filo soprattutto al Baskonia (chiamato quattro volte a guidarlo in carriera...) non potrà ancora fare il suo esordio in panchina per motivi burocratici: la prima sarà giovedì proprio a Vitoria.