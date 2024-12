Virtus Bologna, Ivanovic al debutto: “Troviamo la chiave mentale”

Dusko non ha tempo da perdere. Mentre i giocatori terminavano la rifinitura a un paio d'ore dal volo per Vitoria, Ivanovic si è concesso ieri spalle al muro (in senso letterale, visto che non ha parlato in modo canonico dietro al tavolo) a una selva di microfoni, che hanno raccolto le sue prime esternazioni bolognesi. Qualche parola in spagnolo, il resto in inglese basico. C'è da giurare che in breve aggiungerà l'italiano alla sua collezione di lingue. Ivanovic è capitano di lunghissimo corso, per cui non è che sia andato molto oltre l'ovvio. Ci saranno tempi e modi per approfondire, quando avrà terminato gli infiniti e necessari colloqui con giocatori e staff: «Sono felicissimo di essere a Bologna. La Virtus è una grande squadra, con grandi giocatori, in una bella città. Io ci credo, e penso che questi uomini abbiano il carattere giusto per vincere. Il destino ha voluto che la prima sia contro il Baskonia, una partita speciale per me, così come l'ultima l'anno scorso fu contro la Virtus. Siamo professionisti: non ci faremo condizionare».

Dusko Ivanovic - montenegrino ma ormai basco acquisito avendo casa là - ha allenato dappertutto. Curiosamente a 67 anni non era mai stato chiamato prima da una squadra italiana. La burocrazia dei canestri gli ha impedito di guidare i bianconeri per due gare, con Stella Rossa e Olimpia, in cui è toccato a Nenad Jakovljevic sostituire temporaneamente il dimissionario Luca Banchi. L'Eurolega è il giardino di Ivanovic; i suoi protagonisti non hanno segreti per lui: «La Virtus sta giocando bene. Nelle ultime 6-7 partite è stata sfortunata. Ma questo è il basket. Ora dobbiamo trovare la chiave giusta mentalmente per vincere queste gare. Con Shengelia e Polonara abbiamo vinto un campionato in Spagna: ottime persone, oltre che giocatori molto forti».