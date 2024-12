Lutto nel basket, Janiss Timma trovato senza vita a 32 anni: ipotesi suicidio

Il mondo del basket è in lutto per la tragica scomparsa di Janis Timma , cestista lettone di 32 anni. Il corpo esanime del giocatore è stato rinvenuto all’interno di un edificio del centro di Mosca e, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, la causa più probabile del decesso potrebbe essere quella del suicidio . La tragedia ha assunto un contorno ancora più doloroso poiché, secondo il Daily Mail, la sua morte è avvenuta nel giorno del compleanno della sua ex moglie Anna Sedokova , cantante e attrice ucraina, da cui aveva recentemente divorziato. Accanto al corpo dell’atleta sarebbe stato trovato un telefono con un messaggio riferito proprio a lei.

Janis Timma, la carriera nel basket

Nato il 2 luglio 1992 a Kraslava, Lettonia, Timma ha avuto una carriera significativa nel basket europeo. È stato selezionato dai Memphis Grizzlies al secondo turno del Draft NBA 2013, anche se non ha mai giocato nella NBA. Ha militato in diverse squadre europee di rilievo, tra cui VEF R?ga, Zenit San Pietroburgo, Baskonia, Olympiacos e Chimki. In Spagna, ha giocato per il Baskonia nella stagione 2017-2018 e per il Monbus Obradoiro nella stagione 2023-2024, mentre in Russia: ha avuto due stagioni con il Khimki, dove ha cercato di consolidare il suo status. Ha avuto brevi esperienze anche in campionati meno noti come quello di Portorico e della Turchia.